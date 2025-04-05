В России заявили, что Овечкин стал национальным флагом в мире спорта

Александр Овечкин стал флагом России в мире спорта. После нового рекорда на него вновь обратит внимание президент США, в перспективе наша сборная начнет играть международные матчи, а «европейцы сдуются». Так известный советский и российский хоккеист Александр Кожевников прокомментировал историческое достижение Александра Овечкина в НХЛ, передает «Чемпионат».

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 894 шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Комментируя это достижение, Александр Кожевников заявил, что «Саня вообще красавец, и это фантастика».

«Это другой мир. Овечкин — это наш флаг в мире спорта. После этого, думаю, на него снова обратит внимание один наш товарищ по фамилии Трамп», — сказал Кожевников.

Он спрогнозировал, что все газеты выйдут с этим событием на первых полосах. В перспективе Россия начнёт играть международные матчи, а «все европейцы сдуются».

«Они никто и звать их никак. Они духовитые, только когда рядом никого нет. А как кто-то появляется – сразу в туалет бегут», — отметил Кожевников.

Ранее стало известно, что жена Овечкина приготовила для всей команды мужа национальное русское блюдо — борщ. Его принесли в раздевалку клуба.