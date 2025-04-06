Петербургский СКА впервые за 15 лет вылетел в первом раунде Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Команда проиграла московскому «Динамо» в серии до четырех побед со счетом 2-4. Последний матч завершился победой москвичей — 5:2.

Ранее 6 апреля магнитогорский «Металлург», который являлся действующим обладателем Кубка Гагарина, вылетел из первого раунда плей-офф КХЛ. Команда проиграла омскому «Авангарду».

В прошлом сезоне «Металлург» выиграл Кубок Гагарина. В финальной серии команда оказалась сильнее ярославского «Локомотива».