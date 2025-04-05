Легендарный чешский хоккеист поаплодировал Овечкину после 894-й шайбы в НХЛ

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр отреагировал в своих соцсетях на достижение нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Что за сцена», — написал Ягр, добавив эмодзи с аплодисментами.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» примут дома «Нью-Йорк Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.