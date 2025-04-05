Главный тренер «Металлурга» прокомментировал поражение от «Авангарда»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил почему он считает, что его команда сыграла на равных с «Авангардом» в ходе прошедшей встречи 1/8 финала Кубка Гагарина.

© ХК «Металлург» Магнитогорск

В результате прошедшей встречи плей-офф КХЛ команда из Магнитогорска на выезде уступила омскому «Авангарду» со счётом 2:3. «Металлург», завоевав Кубок Гагарина в прошлом сезоне, покинул турнир и завершил гонку за титул.

«Я очень доволен командой, потому что много молодых ребят, в этом сезоне хоккейный мир узнал о многих ребятах. Бились до конца, верили, за это команде большое спасибо. Значит, не заслужили ту удачу. Считаю, что была удачная, красивая серия, проиграли сильной команде. «Авангард» с победой». – рассказал Разин в интервью «Матч ТВ».

Следующий оппонент омичей по 1/4 финала Кубка Гагарина будет определен позже. Ранее во второй раунд Кубка Гагарина вышли ярославский «Локомотив» и московский «Спартак».