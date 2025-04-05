ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина

Минское "Динамо" выбило из розыгрыша Кубка Гагарина московский ЦСКА и впервые вышло во второй раунд плей-офф.

Для московского ЦСКА домашняя игра с минским "Динамо" была последним шансом зацепиться за серию. Однако команда Ильи Воробьева не смогла обыграть соперника.

Счет в важном для своей команды матче открыл защитник минчан Мелош Николас. Но ЦСКА вернулся в игру и на последних секундах первого периода усилиями Максима Соркина армейцам удалось сравнять счет.

Во втором периоде отличился только Минск - у гостей забросил Егор Бориков, тем самым вывел свою команду вперед. В заключительном отрезке игры "Динамо" укрепило преимущество голом Джошуа Брука. Позже Виталий Пинчук забросил хозяевам четвертую, оставляя ЦСКА все меньше шансов на спасение.

На третий период армейцы вышли с настроем: все или ничего. Но он не помог. Егор Бориков оформил дубль, укрепив преимущество гостей. Владислав Провольнев сумел отыграть одну шайбу, но это оказалась последняя шайба красно-синих в сезоне. В пустые ворота хозяевам забросил Александр Волков. Матч закончился со счетом 2:6. Минск пишет историю и проходит во второй раунд плей-офф, выиграв серию 4-2.