Овечкин рассказал о поддержке из России во время погони за рекордом Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что чувствовал поддержку со стороны России после того, как побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

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«Конечно, чувствовал поддержку от России. Столько мне сообщений, столько было посланий и от друзей, родных, близких. Конечно, чувствовалось, что вся страна переживает, болеет. Огромное им спасибо», — приводит слова Овечкина «РИА Новости Спорт».

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.