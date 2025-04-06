Форвард "Торонто" Мэттьюс повторил рекорд Овечкина в НХЛ

Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс сумел забросить 30 шайб в рамках одного сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в девятый раз, повторив таким образом рекорд российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего за "Вашингтон Кэпиталз".

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Мэттьюс забил в ворота "Коламбус Блю Джекетс" во время последней встречи. Он регулярно преодолевает рубеж в 30 голов за сезон со своего дебюта в НХЛ, который состоялся в сезоне 2016/2017.

Помимо него в этом столетии добиться таких результатов удавалось только Овечкину. Он сумел отыграть с такими итогами 15 сезонов подряд.

В ближайшее время Мэттьюс может обойти Майка Босси и Яри Курри, каждый из которых в XX веке сумел отметиться десятью сезонами, в рамках которых ими было забито 30 и более голов.

Ранее Овечкину удалось, как и легендарному канадскому форварду Уэйну Гретцки, забить в рамках регулярных чемпионатов НХЛ 894 шайбы. Сделать это он смог во время домашнего матча против "Чикаго Блэкхокс" 5 апреля.

Позже Гретцки лично поздравил хоккеиста. Сразу после матча "Вашингтон" – "Чикаго" он пришел в раздевалку столичной команды и там поздравил россиянина, после чего сделал памятную фотографию с Овечкиным и остальными игроками "Вашингтона".