"Трактор" вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Лучший клуб Восточной конференции "Трактор" выиграл серию первого раунда Кубка Гагарина у "Адмирала" - 4-2.

© Российская Газета

Шестой матч этой интересной серии прошел в воскресенье во Владивостоке. "Трактор" с большим трудом добился победы в предыдущей игре, отыгравшись в третьем периоде со счета 0:4.

На этот раз команда канадского тренера Бенуа Гру сумела безошибочно сыграть в обороне. На 30-й минуте Сергей Телегин вывел челябинцев вперед. "Адмирал" приложил все усилия, чтобы отыграться, снял в конце встречи вратаря, но пропустил еще раз. Точку в матче и серии поставил Владимир Ткачев.

По ходу встречи челябинцы заменили своего вратаря Сергея Мыльникова на Зака Фукале.

"Трактор" выиграл серию 4-2 и вышел во второй раунд плей-офф. Следующий соперник определится по итогам оставшихся встреч.