Форвард «Сибири» находится в больнице после матча с «Салаватом Юлаевым»

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов сообщил «Матч ТВ», что форвард новосибирской команды Иван Климович находится в больнице после матча с «Салаватом Юлаевым».

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В воскресенье главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев сообщил, что форвард Климович на машине скорой помощи был доставлен в больницу после шестого матча серии первого раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Климович отметился двумя заброшенными шайбами, встречу Иван доиграть не смог из‑за травмы, полученной по ходу матча.

— Диагноз не могу сказать. Получил повреждение, пришлось его определить в больницу. Сейчас все в порядке, начинает лечиться, постепенно поправляться. Но в ближайшее время его не увидим. Сейчас он в больнице, сложно спрогнозировать, сколько времени придется там провести. Все будет зависеть от того, как будет идти восстановление, — сказал Меркулов «Матч ТВ».

В воскресенье «Сибирь» обыграла «Салават» в шестом матче серии первого раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

Решающий матч серии команды проведут 8 апреля в Уфе.

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