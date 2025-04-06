Хоккеиста Рассказова унесли на носилках после столкновения с соперником

Российского нападающего «Сибири» Кирилла Рассказова унесли на носилках после столкновения с защитником уфимского «Салавата Юлаева» Григорием Паниным в шестом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Трансляция проходила на сайте лиги.

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Инцидент произошел в середине второго периода, когда хоккеист боролся за шайбу с соперником — Панин упал на ногу Рассказова, после столкновения сибирский спортсмен не мог самостоятельно встать на ноги. В последствии в пресс-службе «Сибири» заявили, что травма у хоккеиста серьезная. По состоянию на 16:21 мск ему проводили операцию.

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «Сибири», и теперь счет в серии до четырех побед составляет 3-3.

32-летний Рассказов играет за «Сибирь» с декабря 2024 года. Он ранее выступал за хабаровский «Амур», омский «Авангард» и «Сочи».

31 декабря 2024 года олимпийский чемпион по хоккею и двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр, который играет за команду «Кладно», опубликовал фото своих выбитых зубов после матча 31-го тура чешской Экстралиги против «Маунтфилда».