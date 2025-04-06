Третьяк: «Когда‑нибудь мы это время будем называть эпохой Овечкина»

Трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк через «Матч ТВ» обратился к Александру Овечкину и поздравил форварда с тем, что он установил новый рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Капитан «Вашингтона» Овечкин в воскресенье в матче против «Нью‑Йорк Айлендерс» забил 895‑й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, превзошел достижение Уэйна Гретцки (894) и вышел на чистое первое место по этому показателю в истории лиги.