Третьяк: «Когда‑нибудь мы это время будем называть эпохой Овечкина»

Трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк через «Матч ТВ» обратился к Александру Овечкину и поздравил форварда с тем, что он установил новый рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Капитан «Вашингтона» Овечкин в воскресенье в матче против «Нью‑Йорк Айлендерс» забил 895‑й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, превзошел достижение Уэйна Гретцки (894) и вышел на чистое первое место по этому показателю в истории лиги.
— От всего сердца поздравляю Александра с тем, что он побил рекорд Гретцки. Это великое достижение великого спортсмена. Когда‑нибудь хоккейную четверть нашего века будут называть эпохой Овечкина. Знаю, что он мечтал покорить высоту в 895 заброшенных шайб. Летом прошлого года мы встречались с Александром, обсуждали его игру и путь к рекорду. Я видел, как серьезно он настроен, как тщательно готовится к хоккейному сезону. И не сомневался, что рекорд будет побит. Овечкин — именно тот хоккеист, который должен был превзойти Гретцки. А его путь к грандиозному достижению подает пример целеустремленности, спортивного мужества и блестящих способностей реализовать весь свой огромный талант. Овечкин начал играть в НХЛ 20 лет назад. Эта цифра в очередной раз подчеркивает, сколь потрясающую карьеру сделал наш русский нападающий. Его рекорд — высшей пробы, поскольку свои шайбы Александр забрасывал в противостоянии с лучшими вратарями и лучшими полевыми игроками мира. Когда‑то рекорд Гретцки казался недостижимой вершиной. И чтобы ее взять, нужно быть именно таким великолепным форвардом, которым на протяжении этих лет был и остается Овечкин. Александр — лицо нашего хоккея и всего нашего спорта, человек, которым гордится страна. Мы всегда болеем за него, желаем ему удачи и хорошей игры. Отношение Александра к национальной сборной всегда было образцовым, он готов мчаться в команду по первому зову и защищать честь России. Даже с травмами — никогда не забуду, как он приехал на мировое первенство 2013 года за пару дней до плей‑офф и выходил на лед со сломанной ногой. Он трехкратный чемпион мира и, надеюсь, еще получит шанс стать как минимум четырехкратным. Вклад Овечкина в победы сборной на чемпионатах мира очень велик. Он забивал важнейшие голы в свитере национальной команды. Финнам в финале ЧМ‑2014, американцам в полуфинале годом позже. Незабываемой получилась и победная шайба в ворота суперзвездной Канады на Олимпиаде 2006 года. На момент того гола Александру было всего 20 лет — но уже тогда было ясно, что его ждет великая карьера. В том числе международная. Мы гордимся тем, как Овечкин представляет российский хоккей в сильной заокеанской лиге. Но в то же время нельзя забывать о своих турнирах. Хочу, чтобы все наши любители хоккея помнили цифру 45. Именно 45 голов Александр забил в матчах за национальную команду. А еще у него 18 шайб в свитере молодежной сборной, 23 — в юниорской. Это очень важные и нужные голы. Уверен, что сам Овечкин гордится ими не меньше, чем 895 точными бросками, позволившими побить рекорд Гретцки. Александр — не только большой спортсмен, но и человек с большой открытой душой. У нас прекрасные отношения, я искренне болею за него и всегда желаю ему удачи. Хотел бы пожелать Овечкину играть столько, сколько захочет он сам, и устанавливать новые разнообразные рекорды. Он уникум, способный в 39 лет показывать потрясающую игру и доминировать в матчах с самыми сильными соперниками. Он олицетворяет собой мощь нашего спорта, нашей великой страны. Александр, ты большой молодец. Продолжай забивать, побеждать и радовать нас своими успехами! И, конечно, желаю тебе крепкого здоровья! — обратился Третьяк к Овечкину через «Матч ТВ».