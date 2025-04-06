Матч «Вашингтон» — «Айлендерс» прерван на церемонию в честь рекорда Овечкина

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Нью‑Йорк Айлендерс» прерван на церемонию в честь рекорда российского форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина.

В воскресенье Овечкин отличился на 8‑й минуте второго периода, поразив ворота Ильи Сорокина в большинстве. Для форварда «Кэпиталз» это 895‑й гол в карьере в НХЛ, ему понадобилось 1487 матчей.

После заброшенной шайбы игроки обеих команд вышли на лед, затем 39‑летнего россиянина персонально поздравил каждый игрок из «Айлендерс». Сорокин с улыбкой поприветствовал Овечкина.

Канадец Уэйн Гретцки, которому ранее принадлежал рекорд, встретил гол в ложе аплодисментами.

Третьяк: «Когда‑нибудь мы это время будем называть эпохой Овечкина»

До этого момента Овечкин делил звание лучшего снайпера в истории лиги с Гретцки, у обоих было по 894 заброшенных шайбы.