Опубликовано видео рекордного гола Овечкина в НХЛ

Звёздный российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который проходит в эти минуты. Этот гол помог россиянину побить исторический снайперский рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки в регулярках сильнейшей лиги мира. У последнего 894 гола.

Рекорд великого канадца продержался 26 лет. Он установил его в 1999 году, забив 802-ю шайбу в карьере и опередив Горди Хоу (801).

Матч «Вашингтон» — «Айлендерс» прерван на церемонию в честь рекорда Овечкина

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.