Гретцки поздравил Овечкина с рекордом

Вечерняя Москва

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки поздравил российского спортсмена Александра Овечкина с побитием рекорда по числу забитых шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Гретцки поздравил Овечкина с рекордом
© Вечерняя Москва
— Мои поздравления не только Овечкину, но и всей его семье, — высказался канадец во время матча, трансляция которого проводится на ряде крупных телеканалов.

Сама встреча была прервана после исторического гола.

Овечкин побил рекорд Гретцки 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба стала для него 895-й в карьере против 894-х голов Гретцки.

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