Гретцки поздравил Овечкина с рекордом

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки поздравил российского спортсмена Александра Овечкина с побитием рекорда по числу забитых шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

© Вечерняя Москва

— Мои поздравления не только Овечкину, но и всей его семье, — высказался канадец во время матча, трансляция которого проводится на ряде крупных телеканалов.

Сама встреча была прервана после исторического гола.

Овечкин побил рекорд Гретцки 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба стала для него 895-й в карьере против 894-х голов Гретцки.