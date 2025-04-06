Мать Овечкина трогательно поздравила сына с новым рекордом

Мать российского спортсмена и капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Татьяна трогательно поздравила своего сына с новым спортивным достижением — хоккеист забил 895-ю шайбу и установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), побив результат канадского спортсмена Уэйна Гретцки.

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— Саша, ты молодец, я тобой горжусь, и папа гордится тобой, — высказалась она во время церемонии награждения.

Также на лед вышла вся семья хоккеиста, чтобы поддержать его в такой торжественный момент.

Гретцки поздравил Овечкина с рекордом

При этом встречу между американскими командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс» прервали, чтобы провести церемонию награждения Овечкина. По словам главы НХЛ по контенту, мероприятиям и производству Стива Майера, подготовка к мероприятию продолжалась на протяжении нескольких месяцев.

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки ранее заявил, что его русский дедушка, вероятно, обрадовался бы тому, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» побил его рекорд по забитым шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).