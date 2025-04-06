НХЛ сменила логотипы в честь рекорда Овечкина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) сменила логотип во всех официальных социальных сетях. Новое изображение приурочили к рекордному голу российского хоккеиста Александра Овечкина.

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— Лидер по количеству голов в НХЛ всех времен — Алекс Овечкин, — говорится на обновленном логотипе.

Посередине изображен российский хоккеист, победоносно поднимающий руку вверх.

До этого НХЛ в своих официальных соцсетях сменила прошлый логотип на изображение, посвященное погоне Александра Овечкина за рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. На черном фоне изображен сам российский хоккеист, а также указаны его имя и слово «погоня».

Овечкин побил рекорд Гретцки 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба стала для него 895-й в карьере против 894-х голов Гретцки. Сразу после исторического события бывший рекордсмен поздравил Овечкина с этим достижением. Игра была прервана ради церемонии.

Также в Сети появились кадры 895-го гола спортсмена. Овечкин принимает пас от товарища по команде и метким ударом отправляет шайбу в ворота команды противника.