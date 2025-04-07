Кузнецов нецензурно оценил вылет СКА из Кубка Гагарина

Нападающий СКА Евгений Кузнецов оценил концовку сезона для петербургского клуба. Его слова приводит РИА Новости.

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«У меня только одни эмоции, сложно говорить. Тяжелое поражение, которое не хочется принимать», — заявил Кузнецов.

Свои эмоции от произошедшего он в нецензурной форме назвал отвратительными. Форвард признался, что ощущает пустоту внутри.

Накануне СКА впервые за 15 лет вылетел в первом раунде Кубка Гагарина. Команда проиграла московскому «Динамо» в серии со счетом 2-4.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург». Однако команда не сможет защитить чемпионский титул, поскольку также покинула турнир в первом раунде плей-офф.