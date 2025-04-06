Артем Дзюба: Достижение Овечкина - это на века

С детства люблю хоккей. Слежу за НХЛ еще со времен игры за океаном Павла Дацюка, Ильи Ковальчука. Овечкин по футбольным меркам - это Криштиану Роналду и Лионель Месси, спортсмен именно такого масштаба. Нас с ним можно назвать приятелями: где-то встречаемся, пересекаемся через общих знакомых. Всегда тепло общаемся, но специально не списываемся.

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Достижение Овечкина - это на века. Говорят, что в дальнейшем его может обогнать Остон Мэттьюс из "Торонто", однако пока это только разговоры. Никто не знает, сможет ли Мэттьюс держать темп в 50 шайб за сезон.

Что касается сравнений меня и Овечкина, то нужно понимать, что футбол и хоккей - это разные вещи. Это во-первых. Во-вторых, Александр забивает в лучшей лиге мира. Меня можно было бы с ним ассоциировать, если бы я выступал в Англии и шел бы за рекордом Алана Ширера, как в свое время это пытался сделать Харри Кейн. Но и обесценивать мой рекорд по голам в истории российского футбола неправильно, потому что в Премьер-лиге не так просто забивать. Тому доказательство - не так много игроков перешагнули отметку в 200 голов