Мамиашвили — об Овечкине: это событие было нужно России как никогда

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о том, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, обойдя легендарного Уэйна Гретцки.

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