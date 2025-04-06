"Русские, мы сделали это!". Овечкин произнес речь после обновления рекорда Гретцки

Российский спортсмен и капитан американской хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин произнес речь во время церемонии награждения по случаю 895-й шайбы, которая установила новый рекорд по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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— Что за день! Спасибо, Илья Сорокин, что позволил мне забросить 895-ю шайбу. Весь мир, русские, мы сделали это!, — сказал Овечкин.

Российский хоккеист — лучший снайпер НХЛ еще раз поблагодарил всех своих родных, коллег по команде, а также фанатов из России.

— Я вас всех очень люблю! — прокричал спортсмен.

Тем временем НХЛ сменила логотип во всех официальных социальных сетях. Новое изображение приурочили к рекордному голу хоккеиста Александра Овечкина.

Опубликовано видео рекордного гола Овечкина в НХЛ

Также спортсмена с новым рекордом поздравил и легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки. Он отметил, что его слова адресованы не только самому Овечкину, но и всей его семье.

В Сети появились кадры гола российского хоккеиста, позволившего ему побить рекорд канадского спортсмена Гретцки. На опубликованных кадрах Овечкин принимает пас от товарища по команде и метким ударом отправляет шайбу в ворота команды противника.