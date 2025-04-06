Рекорд российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) значим для всего мирового сообщества, это бесценное достижение. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

В воскресенье Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В гостевом матче против "Нью-Йорк Айлендерс" он забросил 895-ю шайбу и обошел канадского форварда Уэйна Гретцки (894).