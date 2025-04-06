Карпин считает рекорд Овечкина в НХЛ бесценным
Рекорд российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) значим для всего мирового сообщества, это бесценное достижение. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.
В воскресенье Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В гостевом матче против "Нью-Йорк Айлендерс" он забросил 895-ю шайбу и обошел канадского форварда Уэйна Гретцки (894).
"Я думаю, что значение рекорда Овечкина для российского спорта невозможно оценить, он бесценен, тем более в такие времена, - сказал Карпин. - Понятно, что одно с другим не связано, рекорд на всю жизнь - не для России, а для него. Я думаю, что для всего мира это нереальные цифры".