Глава Минспорта РФ поздравил Овечкина с рекордом

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поздравил хоккеиста Александра Овечкина с выдающимся достижением - рекордом результативности в НХЛ.

В своем Telegram-канале он оценил профессионализм и упорство капитана «Вашингтон Кэпиталз».

«Сегодня Овечкин официально обошел Уэйна Гретцки, установив новый рекорд по голам в регулярном чемпионате НХЛ. 895 шайб - не просто цифра, а символ его выдающегося профессионализма, упорства и одной из сильнейших в мире хоккейных школ - русской», - написал Дегтярев.

Министр отметил, что сегодня мировой спорт стал ареной для политического противостояния. И в этих условиях Овечкин сумел завоевать любовь миллионов болельщиков по всему миру.

Дегтярев выразил уверенность, что рекорд россиянина еще долго останется непреступным, а его главный хоккейный матч болельщикам еще предстоит увидеть.

Напомним, рекордное достижение покорилось Александру в игре против «Нью-Йорк Айлендерз» на их льду. Тринадцатая минута второго периода разделила эту игру и всю историю мирового хоккея на «до» и «после». Точный бросок, рев трибун, ликование команды. Игру остановили для торжественной церемонии, в ходе которой Александр Овечкин произнес трогательную речь.