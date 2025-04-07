Дзюба поздравил Овечкина с рекордом

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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба обратился в соцсетях к форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, поздравив его с рекордом по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Дзюба поздравил Овечкина с рекордом
© РИА Новости
«Саня, ты сотворил историю. Безумно за тебя счастлив, горд, что ты наш соотечественник. Трудно описать то, что ты испытал, ты творишь историю не только российскую, но еще и мировую», — сказал Дзюба.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречались с «Нью-Йорке Айлендерс». Единственная шайба «Кэпиталз» в этом матче стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, и стал лучшим снайпером в истории. «Вашингтон» уступил «Айлендерс» со счетом 1:4.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Каролины» 11 апреля.

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