Пропустивший рекордную шайбу вратарь Сорокин подарил Овечкину свою клюшку

Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин, в ворота которого Александр Овечкин забросил свою рекордную шайбу, подарил капитану "Вашингтона" свою клюшку.

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В воскресенье Овечкин в матче против "Айлендерс" забросил рекордную 895-ю шайбу, побив рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

После окончания встречи российский голкипер "островитян" Илья Сорокин, ворота которого поразил Овечкин, пришел в раздевалку "Вашингтона", чтобы лично поздравить своего соотечественника. Он подарил Овечкину свою клюшку, которую Ови попросил у него на льду.

Сорокин также сфотографировался с Овечкиным и Гретцки вместе с рекордной шайбой.

"Я чувствую небольшое давление, но это лишь малая часть того, что Ови чувствует всю свою жизнь. Для меня это хороший опыт", - сказал Сорокин.

Он стал 183-м вратарем в НХЛ, которому забил Овечкин. Это тоже рекорд НХЛ.