Поздравление Овечкину появилось на Останкинской башне
В Москве на Останкинской телебашне в воскресенье появилось число 895.
Оно посвящено рекорду, который установил российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в матче против "Нью-Йорк Айлендерс". Он забросил 895-ю шайбу и превзошел достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру отличился в матчах регулярных чемпионатов НХЛ 894 раза.
Как добавляет ТАСС, российского форварда также поздравили с рекордом и на медиафасаде стадиона футбольного клуба "Динамо".
"895 - великая погоня, вечный рекорд! Александр Овечкин навсегда первый", - говорится в сообщении.
Также билборды с рекордом Овечкина появились и на улицах столицы.