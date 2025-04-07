Поздравление Овечкину появилось на Останкинской башне

В Москве на Останкинской телебашне в воскресенье появилось число 895.

Оно посвящено рекорду, который установил российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в матче против "Нью-Йорк Айлендерс". Он забросил 895-ю шайбу и превзошел достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру отличился в матчах регулярных чемпионатов НХЛ 894 раза.

Как добавляет ТАСС, российского форварда также поздравили с рекордом и на медиафасаде стадиона футбольного клуба "Динамо".

"895 - великая погоня, вечный рекорд! Александр Овечкин навсегда первый", - говорится в сообщении.

Также билборды с рекордом Овечкина появились и на улицах столицы.