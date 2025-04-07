Появилась запись с микрофона на теле Овечкина во время рекордной шайбы в НХЛ

Звёздный российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4). Этот гол помог россиянину побить исторический снайперский рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки в регулярках сильнейшей лиги мира. У последнего 894 гола.

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Во время матча на тело россиянина был прикреплён микрофон, который записал эмоции Овечкина за несколько секунд до и после рекордной шайбы.

В текущем сезоне на счету Овечкина 61 матч, в которых россиянин набрал 69 очков — забросил 42 шайбы и отдал 27 результативных передач. До окончания регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести пять игр.