Ксения Собчак отреагировала на снайперский рекорд Александра Овечкина в НХЛ

Известный журналист и ведущая Ксения Собчак прокомментировала снайперский рекорд нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

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«Рекорд Овечкина говорит нам о том, что великим может стать любой. Будь твоя мать волейболисткой, отец — футбиком, а может они продавец овощей и полицейский. Чудеса случаются, если ты в них веришь и идёшь вперёд», — написала Собчак в соцсетях.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».