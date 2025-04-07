Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после того, как установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги по голам в регулярных сезонах, став автором ещё одного достижения.

Россиянин забросил шайбу «Нью-Йорк Айлендерс» во втором периоде, обновив свой же рекорд НХЛ XXI века по голам на этом отрезке игры. Теперь у Овечкина во вторых периодах 292 гола — это абсолютный рекорд лиги в XXI веке и второй показатель в истории. Столько же голов во втором периоде забил Горди Хоу.

Лидером списка является Уэйн Гретцки — 315 шайб во вторых периодах матчей.

Напомним, во вчерашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.