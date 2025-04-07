Овечкин посвятил свой рекордный гол отцу и всем родственникам

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин рассказал, кому посвятил свою рекордную шайбу в НХЛ.

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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, установивший новый рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (895), рассказал, кому он посвятил свою победу.

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Во время специальной церемонии во время матча на лед вышли мама хоккеиста Татьяна Николаевна, его жена Анастасия и дети - Сергей и Илья.

Именно своим родственникам Овечкин и посвятил этот гол.

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"Гол посвящаю всей своей семье, папе (Михаил Викторович умер 15 февраля 2023 года, - прим. "РГ"), брату, бабушкам, дедушкам, Вере Витальевне (Глаголевой, матери жены Овечкина - прим. Ред.). Всем своим близким", - сказал он.

Также Овечкин поблагодарил за поддержку всех российских болельщиков. По словам хоккеиста, он чувствовал, что за него переживает вся страна.