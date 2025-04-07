Посольство США в России в своем Telegram-канале поздравило великого российского хоккеиста Александра Овечкина с установлением исторического рекорда НХЛ по количеству забитых голов в лиге, подчеркнув, что хоккей является мостом между Россией и США.

"Это достижение - гордость для болельщиков наших стран и одновременно часть богатого наследия североамериканского хоккея <…> Хоккей давно стал мостом между нашими странами. Российские игроки блистали в НХЛ десятилетиями, а американские тренеры и клубы вдохновляли новых звезд на рекорды", - отметила американская дипмиссия, подчеркнув исторический характер достижения Овечкина.

Опубликовано видео рекордного гола Овечкина в НХЛ

Напомним, что вечером в воскресенье легендарный российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" забросил в ворота "Нью Йорк Айлендерс" свою 895-ую шайбу в регулярных сезонах НХЛ и теперь является лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин покорил уникальный рекорд, который ранее принадлежал знаменитому канадцу Уэйну Гретцки.