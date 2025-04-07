Вышел ролик со всеми голами Овечкина

"Вашингтон" в социальных сетях опубликовал нарезку всех голов российского нападающего Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

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"Вашингтон" разместил на своем канале в YouTube видео всех голов Александра Овечкина в регулярных чемпионатах. Ролик, в который вошли все 895 шайб, длится 130 минут.

Напомним, что свою первую шайбу российский форвард "Кэпиталз" забросил 5 октября 2005 года в ворота клуба "Коламбус". В нынешнем сезоне Ови отправил бывшему вратарю этой команды Паскалю Леклеру свой свитер с автографом.

39-летний Овечкин стал автором рекорда в воскресенье. В матче против "Нью-Йорк Айлендерс" он отличился во втором периоде и превзошел достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки.