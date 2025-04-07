Российские звезды массово поздравляют Овечкина с рекордной шайбой в НХЛ

Российские звезды массово поздравляют капитана «Вашингтона» Александра Овечкина с рекордом по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Овечкин в воскресенье в гостевом матче против «Нью‑Йорк Айлендерс» отметился голом. Нападающий забросил 895‑ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, превзошел достижение Уэйна Гретцки (894) и вышел на чистое первое место по этому показателю в истории лиги.

— Александр — Великий, поздравляю! Счастлив быть Вашим другом! Вы свое слово сдержали, а теперь — моя очередь исполнить свою мечту, — написал в соцсетях Александр Плющенко.

— Лучший в истории! Великий! Гордимся и счастливы за вас, — написала Яна Рудковкая, добавив в сообщение хэштеги Овечкина и его супруги Анастасии Шубской.

— Лучший снайпер в истории НХЛ!!! Поздравляю, Саша, — сообщает Григорий Лепс.

— Александр Овечкин — легенда, — пишет Егор Крид.

— Сашкаааа! Какой ты у нас крутой! Герой нации! Гордость! Спасибо тебе за тебя. Счастлива называть тебя своим другом! Настя, жду встречи! Это и твоя победа тоже. Люблю, — написала Ольга Бузова.

— Ну какой же молодец!!! — отреагировала Виктория Дайнеко.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал совместную фотографию с капитаном «Вашингтона».

С учетом плей‑офф у Овечкина 967 голов в НХЛ, по этому показателю он идет вторым после Гретцки (1016).