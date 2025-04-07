Путин прокомментировал рекорд Овечкина

Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с историческим рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. В Вашей насыщенной спортивной карьере – победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея», - отметил президент России.

Глава государства подчеркнул, что достижение Овечкина стало не только его личным успехом, но и «настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами».

"Русские, мы сделали это!". Овечкин произнес речь после обновления рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Чикаго Блэкхокм» в ночь на 5 апреля забил 894-ю шайбу, что позволило ему повторить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Также он побил рекорд Гретцки по заброшенным шайбам в первых периодах (242) и рекорд Яромира Ягра по победным голам (136).

А накануне, в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», 39-летний россиянин довел общее число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 895, став единоличным рекордсменом лиги.