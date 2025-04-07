"Барыс" и "Салават Юлаев" погасили долги по зарплатам хоккеистам

Астанинский "Барыс" и уфимский "Салават Юлаев" погасили задержки по зарплатам своим хоккеистам. Об этом журналистам сообщил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

"У "Салавата Юлаева" и "Барыса были задержки по зарплатам. На данный момент они все эти задержки погасили. У "Барыса" была закрыта возможность перемещать игроков в рамках трансферов", - сказал Морозов.

"Барыс" стал худшей командой по итогам регулярного чемпионата КХЛ, набрав 35 очков в 68 матчах. "Салават Юлаев" занял 2-е место в Восточной конференции. В серии первого раунда плей-офф уфимская команда встречается с новосибирской "Сибирью", счет в противостоянии 3-3. Решающий матч серии пройдет 8 апреля в Уфе.