Морозов рассказал, будут ли в КХЛ церемонии, подобные той, как отметили Овечкина в США

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, будут ли в Континентальной хоккейной лиге церемонии, подобные той, как отметили капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в США. Россиянин забил рекордный гол в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», после чего на льду состоялась длительная торжественная церемония.

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