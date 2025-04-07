В КХЛ ответили на вопрос о возвращении Овечкина в «Динамо»

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов ответил на вопрос о возвращении нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в московское «Динамо». Его слова приводит РИА Новости.

Морозов рассказал, что прошлым летом обсуждал это с хоккеистом. «Саша интересовался делами КХЛ, что происходит с потолком [зарплат]. Он не исключал возможности сыграть за свой родной клуб после окончания контракта в НХЛ. Сколько — это не обсуждалось, сколько позволит здоровье», — заявил глава лиги, добавив, что все будут этому счастливы.

6 апреля Овечкин установил снайперский рекорд НХЛ. О забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах и обошел по этому показателю канадца Уэйна Гретцки (894).

Ранее Овечкин рассказал, что может не продлить истекающий в 2026 году контракт с «Вашингтоном». Он допустил, что перейдет в «Динамо», воспитанником которого является.