Совет директоров КХЛ утвердил состав участников сезона-2025/26

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Совет директоров КХЛ утвердил состав участников следующего сезона.

Совет директоров КХЛ утвердил состав участников сезона-2025/26
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В сезоне-2025/26 в Фонбет Чемпионате КХЛ примут участие 23 команды.

1. «Авангард» (Омск);

2. «Автомобилист» (Екатеринбург);

3. «Адмирал» (Владивосток);

4. «Ак Барс» (Казань);

5. «Амур» (Хабаровск);

6. «Барыс» (Астана);

7. «Витязь» (Московская область);

8. «Динамо» (Минск);

9. «Динамо» (Москва);

10. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);

11. «Лада» (Тольятти);

12. «Локомотив» (Ярославль);

13. «Металлург» (Магнитогорск);

14. «Нефтехимик» (Нижнекамск);

15. «Салават Юлаев» (Уфа);

16. «Северсталь» (Череповец);

17. «Сибирь» (Новосибирская область);

18. СКА (Санкт-Петербург);

19. «Сочи» (Сочи);

20. «Спартак» (Москва);

21. «Торпедо» (Нижний Новгород);

22. «Трактор» (Челябинск);

23. ЦСКА (Москва).

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