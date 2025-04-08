Овечкин заявил, что до сих пор не верит в свой рекорд по голам в НХЛ

ТАСС, 8 апреля. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин до сих пор не верит в свой рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом Овечкин рассказал в интервью Первому каналу.

6 апреля 39-летний Овечкин забросил шайбу в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс" (1:4) и стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. На счету россиянина теперь 895 заброшенных шайб.

"Огромное спасибо за поддержу, очень много людей во всем мире смотрели и переживали за меня. Было очень приятно, что была мама на стадионе, жена, тесть. Знаю то, что очень много было давления. Все случилось, облегчение, до сих пор не верится в то, что это все случилось. Эмоции переполняют", - сказал Овечкин.

"Считаю, что получился красивый гол. Как я всегда говорил, хоккей - командный вид спорта. Без партнеров по команде, тренеров, ребят, которые делают черновую работу, этого бы никогда не случилось. Думаю, это заслуженная наша общая победа", - добавил он.

Овечкин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под первым номером. За столичный клуб россиянин выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс трофи", присуждаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли - единственный на данный момент в истории клуба.