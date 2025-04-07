Президент РФ Владимир Путин пока не звонил хоккеисту Александру Овечкину, однако уже в телеграмме дал высокую оценку спортивным результатам россиянина. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле поздравляют Овечкина с рекордом.

"Пока по телефонному разговору с Овечкиным вам ничего рассказать не можем, его не было пока, - ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля. - Но, с другой стороны, сама по себе телеграмма поздравительная от главы государства свидетельствует действительно о том, что президент высоко ценит спортивные результаты Овечкина".

Песков напомнил, что в телеграмме Путин дал высокую оценку достижениям Александра Овечкина.

"Все мы, конечно, радуемся, его (хоккеиста - прим. ТАСС) поздравляем", - добавил пресс-секретарь президента.

В воскресенье Овечкин забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, обойдя канадского форварда Уэйна Гретцки.

Путин направил хоккеисту телеграмму, в которой отметил, что тот превзошел своим результатом легендарных мастеров хоккея, и назвал его достижения настоящим праздником для болельщиков в России и за рубежом.