Предприниматель из Оренбургской области Руслан Сагитов подарил хоккеисту Александру Овечкину в честь заброшенной 895-й шайбы корову с аналогичным номером со своей молочной фермы. Об этом он написал на странице "ВКонтакте".

"Телка Овечкина! № 8 895. Александр, она твоя!", - написал фермер.

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Сагитов в комментариях к посту также сообщил, что на ферме есть коровы с номерами 8 896 и 8 897, которые ждут новых забитых шайб от хоккеиста. Также он опубликовал фотографии этих животных.

В воскресенье Овечкин забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, обойдя канадского форварда Уэйна Гретцки.