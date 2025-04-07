Мама Овечкина рассказала о внуках

Мама Александра Овечкина рассказала, как проводит время с внуками.

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– Нет, я живу в Москве. И приезжаю к Саше, но не так, как раньше. Конечно, когда был жив папа, мы летали чаще. Недавно был день его памяти. Мы приезжали на кладбище, хорошо вспомнили Михаила Викторовича…

Был бы жив Миша, то мы бы прилетали к Саше почаще. Но у меня тоже есть своя работа, теперь я бываю там по возможности.

– Вам в Америке не скучно?

– Внуки не дают скучать! Это исключено. У меня такие внуки роскошные, что с ними не соскучишься.

– Кто из них больше похож на Сашу?

– Они оба такие – хорошие ребята получились. Оба любят хоккей, и это у них на первом месте – что у Сережи, что у Илюши. Они с утра до вечера могут играть и в настольный хоккей, и надевают вратарскую форму. Забивают друг другу, меняются, ругаются, кто кому шайбу забросил.

И меня ставят на ворота. Я стараюсь не пропустить. Но иногда хочется быть в нападении. Я говорю: «Сереж, давай я буду лучше тебе забивать. А ты будешь на воротах стоять». Он отвечает: «Бабушка, если бы тебе было 70 лет, ты бы пошла в нападение. Но тебе уже 75, поэтому ты стой на воротах».

Вот такой внучок, который за словом в карман не лезет. Илюшка такой же. Очень доброжелательный мальчишка. Они оба спортивные. И в хоккее у них получается неплохо. Сейчас недавно прошел турнир в Америке. Сереже шесть лет, он играл с ребятами старше на два года. И неплохо себя проявил, завоевал свою первую золотую медаль. Так что начало хоккейной карьеры положено.

Илюша младше на пару лет. Он шумит: «Я бы тоже хотел поиграть, а меня не взяли». – «Илюша, ты еще маленький. Вот когда подрастешь, тоже будешь участвовать в турнире, и у тебя тоже будут медали». – «Ну хорошо, хорошо».

– Сыновья сильно переживали, чтобы папа побил рекорд Гретцки?

– Конечно. Они за него сильно болеют. Как только начинается матч, то внуки раскладывают на диван свои игрушки, словно они болельщики. И все вместе переживают: «Пас, пас! Ну что ты не даешь? Давай, папа, забивай!» – сказала Татьяна Овечкина.