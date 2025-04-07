«Вашингтон» выпустил атрибутику в честь рекорда Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» выпустил атрибутику в честь рекорда российского нападающего Александра Овечкина по голам в НХЛ. На официальном сайте клуба целая коллекция, посвящённая рекорду россиянина по голам в НХЛ.

© Чемпионат.com

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© ХК "Вашингтон Кэпиталз"

© ХК "Вашингтон Кэпиталз"

Напомним, во вчерашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

В текущем сезоне на счету Овечкина 61 матч, в которых россиянин набрал 69 очков — забросил 42 шайбы и отдал 27 результативных передач. До окончания регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести пять игр.