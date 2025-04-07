Джокович поздравил Овечкина с рекордом

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» российского хоккеиста Александра Овечкина с установлением нового, исторического рекорда по голам в НХЛ.

© Пресс-служба US Open

Джокович опубликовал архивное фото 2016 года, на котором он запечатлён вместе с Овечкиным, а также с легендарным пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом.

«Поздравляю тебя, Ови, с тем, что ты сотворил историю! Какое достижение! Респект!» — написал Джокович в социальных сетях.

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).