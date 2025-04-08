Демидову не хватило одного очка до повторения рекорда СКА по очкам среди игроков до 20 лет

Нападающий СКА Иван Демидов завершил сезон лучшим бомбардиром, ассистентом и снайпером (по голам разделил первое место с Сергеем Плотниковым) армейского клуба в сезоне.

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На счету 19-летнего хоккеиста 54 (22+32) очка в 71 игре. Как сообщает пресс-служба СКА, Иван занял второе место за всю историю клуба по результативным баллам до 20 лет. Впереди бронзовый призёр чемпионата СССР — 1970/1971 Олег Иванов, который к данному возрасту записал на свой счёт 55 (37+18) баллов.

Напомним, СКА в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 проиграл московскому «Динамо» со счётом 2-4. СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года. Тогда команда из Санкт-Петербурга потерпела поражение в серии с «Динамо» Рига со счётом 1-3.