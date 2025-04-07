Мать Овечкина призвала СМИ перестать писать о побитом ее сыном рекорде Гретцки

Мать российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина Татьяна призвала СМИ перестать писать о том, что ее сын побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Соответствующее заявление она сделала в интервью «Матч ТВ».

По словам Овечкиной, их с этим рекордом «достали» еще до того, как ее сын его побил. Она указала, что не было ни дня, чтобы про него кто-то не писал, когда только нападающий стал играть в НХЛ.

«Хватит писать об этом рекорде. Дайте сыну спокойно играть в хоккей! Сам Саша к этому рекорду не стремился. Он просто хочет играть. Забьет, сколько будет нужно. Обязательно отдаст передачи. Он не обращает внимания на эти цифры. Но хочет, чтобы команда побеждала. Чтобы они играли в плей-офф, все ребята набирали очки и у них был бы настоящий коллектив», — добавила Овечкина.

Она отметила, что в глубине души ее сын знал, что этот рекорд «все ждут». При этом Овечкина призвала всех «спокойнее к этому относиться, держать руку на пульсе и поменьше слов».

Напомним, что российский нападающий побил рекорд Гретцки в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Он забил свою 895-ю шайбу в 1487 матчах. Таким образом он стал единоличным рекордсменом НХЛ. На счету Гретцки было 894 шайбы в 1487 матчах.