Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ.

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В понедельник Национальная хоккейная лига назвала лауреатов минувшей недели. Как и ожидалось, лучшим игроком был признан российский нападающий Александр Овечкин.

На прошедшей неделе форвард "Кэпиталз" в четырех матчах стал автором пяти заброшенных шайб, а также сделал одну голевую передачу. Последняя, пятая шайба, стала рекордной. В воскресенье Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах, забросив 895-ю шайбу.

Вторая звезда недели - канадский форвард "Монреаля" Ник Сузуки. Он забросил четыре шайбы и отдал три передачи в четырех играх.

Третьим стал нападающий "Сент-Луиса" Роберт Томас - 2 шайбы и пять голевых передач в трех играх.