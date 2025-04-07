Матч между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» установил рекорд в истории плей-офф КХЛ

В эти минуты Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» проходит седьмой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимает на своём льду казанский «Ак Барс». На момент написания новости идёт второй овертайм, счёт — 1:1.

Этот матч стал первой седьмой игрой в истории КХЛ, ушедшей во второй овертайм. Предыдущий рекорд продолжительности принадлежал седьмому матчу между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» в первом раунде Кубка Гагарина 2018 (72:16).

Напомним, по итогам этого матча определится предпоследний участник 1/4 финала Кубка Гагарина.