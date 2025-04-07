«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» переиграл «Автомобилист» во втором овертайме седьмого матча первого раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ и вышел в следующий круг турнира.

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В основное время счет на 9‑й минуте открыл форвард «Автомобилиста» Александр Шаров, затем в первом периоде Илья Сафонов восстановил равенство.

Решающую шайбу матча и всей серии на 4‑й минуте второго овертайма забросил форвард казанцев Кирилл Семенов.

Таким образом, «Ак Барс» стал седьмым из восьми участников второго раунда вслед за «Локомотивом», «Спартаком», московским и минским «Динамо», «Трактором» и «Авангардом». Последний четвертьфиналист Кубка Гагарина определится во вторник в матче «Салавата Юлаева» и «Сибири».

Следующим соперником «Ак Барса» станет либо московское «Динамо», либо «Спартак».

Впервые в истории КХЛ седьмой матч серии плей‑офф перешел во второй овертайм. Ранее рекордная продолжительность седьмого матча составляла 72:16 (игра «Салавата Юлаева» с «Авангардом» в 2018 году).