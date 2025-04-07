«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» во втором овертайме седьмого матча и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Казанский «Ак Барс» переиграл «Автомобилист» во втором овертайме седьмого матча первого раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ и вышел в следующий круг турнира.
В основное время счет на 9‑й минуте открыл форвард «Автомобилиста» Александр Шаров, затем в первом периоде Илья Сафонов восстановил равенство.
Решающую шайбу матча и всей серии на 4‑й минуте второго овертайма забросил форвард казанцев Кирилл Семенов.
Таким образом, «Ак Барс» стал седьмым из восьми участников второго раунда вслед за «Локомотивом», «Спартаком», московским и минским «Динамо», «Трактором» и «Авангардом». Последний четвертьфиналист Кубка Гагарина определится во вторник в матче «Салавата Юлаева» и «Сибири».
Следующим соперником «Ак Барса» станет либо московское «Динамо», либо «Спартак».
Впервые в истории КХЛ седьмой матч серии плей‑офф перешел во второй овертайм. Ранее рекордная продолжительность седьмого матча составляла 72:16 (игра «Салавата Юлаева» с «Авангардом» в 2018 году).