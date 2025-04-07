Кучеров высказался о рекорде Овечкина

Никита Кучеров заявил, что гордится Александром Овечкиным.

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39-летний капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-й гол в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс». Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894).