Кучеров высказался о рекорде Овечкина

Кучеров о рекорде: «Очень горжусь Овечкиным и горд за Россию, что у нас есть такой отличный хоккеист, лучший снайпер. Александр – пример преданности и любви в хоккею»
Никита Кучеров заявил, что гордится Александром Овечкиным.
39-летний капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-й гол в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс». Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894).
«Это невероятно. Никто не думал, что нечто такое может произойти. Но он сделал это, и я очень им горжусь Я очень горд за Россию, что у нас есть такой отличный хоккеист, лучший снайпер. Это важно для нас. Думаю, что Александр Овечкин является хорошим примером преданности и любви к хоккею, а также [примером] поведения вне льда. Он забил 42 гола в 39 лет – это безумие. Для всех нас большое вдохновение видеть то, что он делает каждый сезон, даже в 39 лет», – сказал нападающий «Тампы» Никита Кучеров.