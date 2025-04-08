НХЛ предположила, кто и когда побьет рекорд Овечкина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) представила прогноз, согласно которому рекорд российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина может быть побит в сезоне-2034/35. В своем аккаунте в социальной сети X представители лиги выделили 10 хоккеистов, которые имеют шансы повторить достижение легендарного игрока.

© Газета.ru

Среди фаворитов выделяется капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, которому сейчас 27 лет. На его счету 398 голов в 623 матчах. В сезоне-2034/35 ему будет 37 лет, что дает ему возможность побороться за рекорд.

Также в числе претендентов на рекорд значится россиянин Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», который в 31 год уже забросил 353 шайбы. По прогнозам, он может приблизиться к рекорду в сезоне-2039/40.

Не стоит сбрасывать со счетов и 37-летнего Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз», который на данный момент имеет 622 гола. Однако, по мнению экспертов, он сможет побороться за рекорд только в следующем десятилетии.

В списке из десяти хоккеистов также присутствуют Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид (оба — Эдмонтон Ойлерз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Сэм Райнхарт (Флорида Пантерз), Коул Кофилд (Монреаль Канадиенс) и Уайатт Джонстон (Даллас Старз). Самому старшему из них 31 год, а младшему — 21 год. Количество заброшенных шайб у игроков варьируется от 87 до 399.

6 апреля российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Рекордную 895-ю шайбу он забросил в ворота «Айлендерс», Гретцки лично поздравил его с этим уникальным достижением.

«Вашингтон» выпустил атрибутику в честь рекорда Овечкина.